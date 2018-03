Un nuovo Shining potrebbe essere annunciato al SEGA Fes di aprile?

potrebbe essere solo un gustoso antipasto che segna il ritorno della serie, almeno a giudicare dalle parole del produttore, intervistato sull'ultimo numero di Famitsu.

Suzuki fa sapere che i fan della saga farebbero bene a partecipare all'evento SEGA Fes 2018 poichè in questa occasione "avremo varie cose da mostrare", dichiarazione sibillina che non permette di capire di più sulla natura degli annunci ma che farebbe pensare all'arrivo di un nuovo capitolo di Shining.

Il SEGA Fes 2018 si terrà a Tokyo il 14 e 15 aprile, non ci resta dunque che attendere due settimane per saperne di più. Ricordiamo inoltre che Shining Resonance Refrain, remastered del gioco omonimo uscito nel 2013 su PlayStation 3, arriverà in Occidente durante l'estate nei formati PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.