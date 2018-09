Un nuovo Star Ocean potrebbe essere annunciato al Tokyo Game Show?

Lo studio giapponese tri-Ace (noto per la serie Star Ocean) ha annunciato che il 20 settembre trasmetterà un livestream (in collaborazione con Dengeki) dal Tokyo Game Show per svelare il nuovo progetto della compagnia.

Allo show parteciperanno Shingo Mukaitouge (tri-Ace), Takayuki Suguro (GRDrive), Oshou (Dengeki PlayStation) e Tadatsugu (scrittore), lo studio ha previsto anche una sessione di gameplay live con gli sviluppatori. Al momento non ci sono dettagli sul gioco e i fan sperano che possa trattarsi di un nuovo episodio di Star Ocean, le possibilità però non sembrano essere altissime.

La scorsa primavera il producer Shuichi Kobayashi ha dichiarato che "per Star Ocean 6 ci sarà da aspettare", lasciando intendere la volontà di mettere in pausa il franchise dopo la tiepida accoglienza riservata a Star Ocean Integrity and Faithlessness. L'ultimo gioco di tri-Ace, Star Ocean Anamnesis, è stato pubblicato in verno su iOS e Android.