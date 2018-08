Un nuovo titolo della serie Ys è in fase di sviluppo

In un'intervista concessa al portale francese ActuGaming, il presidente di Nihon Falcom Toshihiro Kondo ha annunciato che un nuovo capitolo della serie Ys si trova attualmente in fase di sviluppo. Si tratta di un titolo completamente nuovo ambientato dopo i fatti narrati in Ys VIII: Lacrimosa of Dana.

"Riguardo alla serie Ys, stiamo lavorando ad un nuovo gioco", ha dichiarato Kondo. "Non sarà un remake bensì un titolo del tutto nuovo. Sarà incentrato su Adol e sarà ambientato subito dopo gli eventi di Ys VIII". Queste sono le uniche informazioni a nostra disposizione, per il momento. Probabilmente passeranno ancora diversi mesi prima che venga mostrato qualcosa di concreto e annunciate le piattaforme di riferimento. La sola notizia che un nuovo titolo è in sviluppo, in ogni caso, farà sicuramente felicissimi tutti i fan della serie.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana, l'episodio più recente della saga, è stato lanciato originariamente su PlayStation 4 e PlayStation Vita lo scorso anno. Ad aprile, dopo una serie di problematiche riscontrate durante lo sviluppo e numerosi rinvii, è arrivato anche su PC. A luglio è infine approdato anche su Nintendo Switch con un porting che giova della portabilità senza alcun taglio o rinuncia.