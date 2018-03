Un nuovo trailer per Last Day of June ne celebra l'uscita su Nintendo Switch

Last Day of June arriva anche su Nintendo Switch, e questo nuovo trailer condiviso dagli sviluppatori di 505 Games ne celebra l'uscita. E voi avete già acquistato il gioco?

Il particolare e malinconico capolavoro dei ragazzi di 505 Games, l'acclamato Last Day of June, si prepara ad essere disponibile anche su Nintendo Switch ed il team ne celebra l'uscita con un nuovo entusiasmante trailer dedicato alla console ibrida della casa giapponese.

Last Day of June racconta la storia di Carl e Jane, una coppia di giovani sposini la cui vita verrà stravolta da un incidente stradale, che ucciderà Jane e lascerà Carl in sedia a rotelle. L'ispirazione per il gioco viene dalla canzone "Drive Home" del pluripremiato artista Steven Wilson, che è stato anche coinvolto direttamente in alcune fasi dello sviluppo del gioco.

Il gioco di 505 Games ha attratto moltissimi riflettori su di sé, grazie alla sua storia, alla qualità della sua animazione in stop motion ed allo stile artistico molto evocativo. Se dopo tutte queste buone premesse siete intenzionati ad acquistare il gioco, esso è disponibile solo in versione digitale su PC, PS4 e Nintendo Switch al prezzo di 19.99€.