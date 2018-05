Un nuovo tweet di Bethesda conferma l'annuncio imminente di RAGE 2?

Nella giornata di ieri Walmar Canada ha aggiunto fra i suoi listini una serie di giochi non ancora annunciati. Fra questi vi è anche RAGE 2, che è stato oggetto di tweet e commenti ironici da parte di Bethesda. Ebbene, poco fa l'azienda americana ha pubblicato una misteriosa immagine che potrebbe aver confermato l'esistenza del progetto.

Nello scatto condiviso poco fa sul profilo Twitter ufficiale , vediamo uno dei quattro quadranti del Big Ben colorato di un fucsia acceso. Come si collega questa strana foto a RAGE 2? la risposta in realtà è piuttosto semplice: il colore utilizzato per imbrattare l'orologio è lo stesso che abbiamo visto nell'ironica immagine pubblicata sull'account ufficiale di RAGE. Ma non è finita qui: le lancette segnano infatti le 5:14. Che sia un indizio? Forse vogliono dirci che il 14 maggio assisteremo al reveal di RAGE 2? Per il momento il significato dell'immagine rimane avvolto nel mistero, non sappiamo infatti se Bethesda stia effettivamente cercando di suggerirci qualcosa o si stia semplicemente divertendo a stuzzicare i fan. Per saperne di più non possiamo fare altro che attendere speranzosi ulteriori notizie da parte della compagnia. Voi cosa ne pensate di questa vicenda? Credete davvero nell'esistenza di RAGE 2?