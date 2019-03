Un nuovo video di Control mostra che l'arma principale può cambiare forma e funzionalità

Un nuovo video di Remedy Entertainment svela una particolare caratteristica della loro attesissima avventura, che va ad aggiungersi a tutte le informazioni su Control in nostro possesso. In particolare il video si focalizza sull'arma principale del gioco.

Quando si parla di videogame che prevedono la possibilità di sparare, di solito sono sempre disponibili tantissimi tipi di armi da cui scegliere, anche perché ogni giocatore ha il proprio stile preferito. In Control non sarà così.



Il giocatore avrà a disposizione un'unica, singola arma: la Service Weapon, che però ha delle caratteristiche piuttosto particolari. Come è stato svelato dagli sviluppatori in un recente video, focalizzato proprio sulla pistola in questione, è possibile progredendo nel gioco, sbloccare nuove funzionalità per l'arma, per poi switchare liberamente tra le sue varie incarnazioni durante il gioco stesso.

La Service Weapon insomma può cambiare forma e caratteristiche, in modo da poterla utilizzare sia da lontano, che a distanza ravvicinata, o magari dotarla di funzionalità esplosive, ad esempio.

Dunque resteremo per tutta la partita con la stessa arma, ma è come se avessimo una sorta di "coltellino svizzero", dal quale scegliere quale tipo di funzione ci interessa in quella determinata sessione di gioco.

Le origini della Service Weapon e le sue funzionalità nel dettaglio sono spiegate dal lead designer Paul Ehreth e dalla narrative director Brooke Magga nel video che potete trovare come di consueto in calce alla news. Potete trovare invece tutti gli ultimi dettagli sul gioco e la data d'uscita di Control nella nostra news.

Che ne pensate? Vi piace questa caratteristica del gioco?