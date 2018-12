Un nuovo video gameplay di Crackdown 3 ci mostra la campagna single-player

Crackdown 3 debutterà su Xbox One e PC Windows 10 il 15 febbraio 2019. Ricordiamo che, essendo un titolo first-party, verrà inserito nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal Day One.

Nel filmato che trovate sul canale youtube ufficiale del portale videoludico americano, Joseph Staten, Creative Director presso Microsoft Studios ci mostra un breve segmento della modalità single player che si colloca approssimativamente dopo 3 o 4 ore di gioco. Come illustrato al minuto 0:36, il giocatore avrà a disposizione diversi agenti, ognuno con le proprie caratteristiche distintive. Ad esempio, Jaxon (interpretato da Terry Crews ) punterà sulla forza bruta e sulle esplosioni, mentre Varma darà la precedenza all'agilità e alle armi da fuoco. A partire da 1:10 potete osservare una sessione di gameplay ambientata a New Providence : si tratta di una metropoli insulare controllata dalla Terranova Corporation , organizzazione criminale di scala mondiale che dovremo smantellare pezzo dopo pezzo allo scopo di liberare la città. Per fare ciò, sarà necessario sabotare e distruggere le industrie e i servizi della Terranova Corporation, in modo tale da attirare l'attenzione dei pezzi grossi e farli uscire allo scoperto.

Prenota Crackdown 3 per Xbox One su Amazon.it per assicurarti di ricevere il gioco al Day One non appena verrà annunciata la data di uscita!