Un nuovo video di Pillars of Eternity 2 Deadfire mostra il ricco editor dei personaggi

Lo YouTuber CohhCarnage ha pubblicato un nuovo video della durata di un'ora che illustra l'editor per i personaggi e le relative classi di Pillars of Eternity 2 Deadfire, il sequel dell'apprezzato Pillars of Eternity già disponibile su PC, PS4 e Xbox One.

Come ci si potrebbe aspettare da ogni RPG degno di nota, l'editor di Pillars of Eternity 2 Deadfire dà una quantità impressionante di possibilità con cui poter personalizzare il proprio personaggio: si passa dalla caratteristica più comune, il sesso, fino ad arrivare alla razza, alla classe e alle specializzazioni, tre tratti distintivi che influenzeranno pesantemente sul gameplay e sullo stile di gioco.

Gli sviluppatori di Obsidian Entertainment hanno già annunciato l'intenzione di doppiare ogni singola linea di dialogo presente nel gioco, una feature che secondo il PR Mikey Dowling farà la differenza in termini di esperienza di gioco. Inoltre sono previste ben tre espansioni post-lancio, incluse nel Season Pass: saranno chiamate "Beast Of Winter" (in uscita a luglio 2018), "Seeker, Slayer, Survivor" (settembre 2018), e "The Forgotten Sanctum" (novembre 2018), acquistabili singolarmente al prezzo di 9.99 Euro l'una.

Inoltre, se volete dare un'occhiata alle varie feature presenti nella release finale del gioco, potete guardavi questo trailer; vi ricordiamo inoltre che Pillars of Eternity 2 Deadfire uscirà l'8 maggio.