Un nuovo trailer di Sony mostra i principali giochi in arrivo su PlayStation 4

Il 2018 è stata una grandissima annata, ma Sony Interactive Entertainment ha in serbo tante altre sorprese per tutti i giocatori PlayStation 4. È questo il messaggio che ha voluto ribadire la compagnia giapponese con il nuovo trailer Coming Attractions, che mostra in un colpo solo tutti i più grandi titoli in arrivo sulla console.

Il montaggio serrato avvicenda senza alcuna distinzione le attesissime esclusive e la grandi produzioni multipiattaforma. Si comincia con Days Gone, e si prosegue con Ace Combat 7: Skies Unknown, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3, RAGE 2, The Division 2, Resident Evil 2 Remake, Anthem, Crash Team Racing: Nitro Fueled, Sekiro: Shadow Die Twice e molti altri che lasciamo scoprire a voi.

Spazio anche per Death Stranding, The Last of Us: Parte 2 e Ghost of Tsushima, senza ombra di dubbio le esclusive più attese per PlayStation 4. A differenza della maggior parte degli altri giochi citati, tuttavia, questi tre non hanno ancora una finestra di lancio: ce la faranno, secondo voi, ad arrivare sugli scaffali entro la fine di quest'anno? Soprattutto, qual è il gioco che attendente maggiormente? Aspettiamo i vostri commenti! Per una panoramica ancor più approfondita, inoltre, vi consigliamo di guardare il nostro Video Speciale sui giochi per PS4 e PS4 Pro più attesi del 2019.