Un pizzico di Stranger Things in Minecraft grazie al nuovo skin pack

La seconda stagione di Stranger Things è appena approdata su Netflix, pronta ad essere divorata da tutti gli abbonati al servizio, e Mojang ha deciso di festeggiare l'avvenimento introducendo uno skin pack a tema in Minecraft.

Il pacchetto, già disponibile, comprende ben 50 differenti costumi, alcuni dei quali potrebbero anche rappresentare uno spoiler per chi non ha ancora visto la seconda stagione. Mike, Eleven, Dustin, Lucas e Will sono, chiaramente, presenti. Per accompagnare il lancio del pacchetto Mojang ha anche diffuso il trailer che potete ammirare in cima alla notizia.

Vi ricordiamo che Minecraft è disponibile su PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, PC, e su dispositivi Android e iOS. Grazie all'aggiornamento Better Together, Minecraft è giocabile in cross play su diverse piattaforme, ad esclusione di quelle Sony. La società giapponese ha infatti rifiutato di aderire all'iniziativa.