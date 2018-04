Un reality show per Street Fighter V: il vincitore parteciperà all'ELEAGUE Invitational

La ELEAGUE ha annunciato la sua prima incursione nel format televisivo dei reality show. ELEAGUE The Challenger: Street Fighter V metterà sette giocatori di Street Fighter V insieme in una casa in stile Grande Fratello per competere in varie sfide a tema Street Fighter.

Il vincitore riceverà un invito allo Street Fighter V Invitational 2018, il prossimo evento ELEAGUE dedicato, con un montepremi di $ 250.000.

Il trailer dello show ha presentato i sette partecipanti, tra cui Daluan "LOW TIER GOD" Sparrow e la popolare Leah "Gllty" Hayes. Sparrow è un personaggio molto controverso nella community dei fighting game per le sue numerose dichiarazioni offensive, compresi i commenti transfobici fatti contro Gllty, e alcuni ritengono che le sue azioni lo rendano immeritevole di un posto nella casa, ma soprattutto non degno di apparire in TV.

Un reality show a tema Street Fighter ha sicuramente delle potenzialità.

Gli eventi spesso mancano della qualità di produzioni come la Overwatch League o la Pro League di Siege. Ad ogni modo, se lo spettacolo messo in piedi dalla ELEAGUE (attraverso il proprio canale di broadcasting Turner) tratterà a modo la tematica del fighting game rispettando una community da sempre poco propensa ad aprirsi, migliaia di giocatori di ogni gioco di combattimento si sintonizzeranno per supportare il canale.

ELEAGUE, però, dovrà bilanciare attentamente il “pathos” del reality show con la genuinità dei pro player che si sfideranno.

ELEAGUE The Challenger: Street Fighter V prende il via su TBS venerdì 20 aprile e durerà per ben cinque settimane.