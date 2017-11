Un retailer cataloga PS4 Pro Glacier White da 1 TB in uscita il 7 novembre

Il retailer irlandese Smyths ha catalogato un nuovo modello diin uscita il 7 novembre. Stiamo parlando della colorazione, in questo caso proposta con un hard disk da 1 TB: a fondo pagina trovate le prime immagini della console.

Stando alla descrizione riportata nella scheda prodotto, PlayStation 4 Pro Glacier White da 1 TB verrebbe proposta al prezzo di 339,99 sterline, proponendo la stessa colorazione inclusa nel bundle PS4 Pro + Destiny 2.

A questo punto non rimane che attendere la conferma ufficiale di Sony Interactive Entertainment, con la possibilità di vedere il nuovo modello di PlayStation 4 Pro in vendita anche presso i rivenditori italiani. Se la data di uscita venisse fissata realmente al 7 novembre, inoltre, PS4 Pro Glacier White arriverebbe nei negozi lo stesso giorno di Xbox One X.