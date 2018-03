Un retailer online svela l'esistenza di Manhunt 3?

La serie diè assente dalle scene dal 2007, anno in cuipubblicò il secondo macabro capitolo della sua serie stealth-horror su PlayStation 2, PlayStation Portable e Nintendo Wii.

Sin da allora, i fan del franchise hanno sempre sperato in un nuovo capitolo, purtroppo mai annunciato da Rockstar. Oggi, tuttavia, è spuntato Manhunt 3 sul listino del rivenditore austriaco GameShop.at, che ne ha pubblicato persino la presunta immagine di copertina. Il gioco, etichettato in versione "uncut", sarebbe destinato alle console PlayStation 4 e Xbox One.

Ci sono però alcuni segnali di allarme da tenere in considerazione: la descrizione del prodotto riportata in basso sembrerebbe essere identica a quella del primo Manhunt. In più, la copertina del gioco è in realtà presente dal 2016 su VGboxArt, sito presso il quale gli artisti possono mostrare pubblicamente le boxart realizzate personalmente da loro. C'è infine da considerare che, generalmente, molto di rado siamo entrati in possesso di leak riguardanti giochi Rockstar poi rivelatisi fondati.

A controbilanciare parzialmente la situazione, sappiamo che Take-Two ha rinnovato di recente il marchio del titolo. Staremo a vedere se Rockstar confermerà novità riguardanti Manhunt. A voi piacerebbe un terzo capitolo della serie?