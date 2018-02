Un retailer spagnolo cataloga Crash N. Sane Trilogy per Switch con tanto di copertina

Il rivenditore spagnolo XtraLife.es ha inserito la versionedi Crash Bandicoot N. Sane Trilogy nei propri listini, riportando anche la copertina del gioco che sarebbe destinata alla console. Siamo di fronte a un indizio significativo?

A questo indirizzo è possibile inserire nel carrello di XtraLife.es la versione Nintendo Switch di Crash Bandicoot di N. Sane Trilogy: il gioco si presenta con tanto di copertina (con il logo di Switch) e prezzo fissato a 49,99 euro, mentre nella voce relativa alla data di uscita si parla di un "2018 da confermare".

Considerando i recenti rumor di Max Arguile sulla possibile uscita di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su PC e Nintendo Switch nel corso del 2018, le possibilità che il remaster finisca effettivamente per giungere su altre piattaforme al di fuori di PS4 si fanno ancora più concrete. Per saperne di più, però, non rimane che attendere ulteriori dettagli da Activision.