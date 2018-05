Un ricercatore ha creato una sedia a rotelle elettrica guidabile con Nintendo Labo

Nintendo Labo, l'ultimo e originalissimo prodotto della casa di Kyoto, stimola la manualità e la creatività dei giocatori. Qualcuno, però, è riuscito a fare qualcosa di ancora più eccezionale.

Il ricercatore e inventore giapponese Kentaro Yoshifuji ha creato la prima sedia a rotelle elettrica controllabile tramite il Toy-Con moto di Nintendo Labo. A giudicare dal video che potete ammirare in fondo a questa notizia, il ragazzo disabile di 13 anni riesce a guidarla in maniera molto intuitiva grazie ai controlli di movimento.

Yoshifuji (l'uomo con il cappotto nero nel filmato) è piuttosto famoso poiché ha dedicato gran parte della sua vita - fin da quando era alle superiori - alla messa a punto e al perfezionamento di tecnologie volte a rendere più semplice la vita delle persone disabili. La sua nuova creazione è indubbiamente originale. Voi cosa ne pensate?

Nintendo Labo è disponibile all'acquisto dal 27 aprile in due differenti varianti: Kit Assortito, comprendente i Toy-Con macchinina RC, canna da pesca, casa, moto e piano, e Kit Robot. Nella sua settimana di debutto ha conquistato la prima posizione in Giappone, dove ha persino battuto God of War, nonostante siano state vendute solo il 30% delle unità distribuite ai negozi.