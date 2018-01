Un ringraziamento e sorprese in arrivo per gli abbonati al canale Twitch

Come probabilmente già saprete, da qualche tempo abbiamo attivato l’opzione che permette agli utentidi abbonarsi al canale di, per offrire alla redazione un sostegno aggiuntivo oltre a quello che già ci dimostrate ogni giorno partecipando alle dirette e assecondando i nostri occasionali deliri.

Per ricambiare, almeno in parte, questa enorme - e graditissima – dimostrazione di fiducia e apprezzamento, abbiamo deciso di offrivi ogni mese un piccolo "premio fedeltà" che, vista la natura della nostra comune passione, non poteva essere altro che un videogioco, scelto tra i migliori esponenti del panorama indie. Il primo vincitore sarà sorteggiato questo venerdì (2 febbraio 2018) tra coloro che, al momento dell'estrazione, saranno abbonati al canale Twitch di Everyeye.it, in coda all’ultimo Q&A della settimana. L’utente estratto riceverà una copia di Slaps and Beans, un meraviglioso omaggio in pixel art alla filmografia del mitico duo cinematografico composto da Bud Spencer e Terence Hill.

In linea con la normativa vigente, ogni utente potrà essere premiato solo una volta all’anno, per un valore mai superiore ai 25 euro. Pertanto, nel caso l'abbondanza dei vostri quarti posteriori vi abbia concesso una fortuna particolarmente sfacciata, sappiate che il vostro nome potrà essere estratto solo una volta ogni 365 giorni, e che è quindi contemplata la possibilità del ripescaggio.

Per questo motivo, al momento della consegna del gioco, vi verrà richiesto di fornire il vostro codice fiscale, per regolarizzare il tutto secondo quanto prescritto dalla legge sui concorsi a premi. Sbrigate le formalità burocratiche, la mano della nostra avvenente valletta (Francesco Fossetti) è già pronta ad estrarre il nome del primo fortunato. In bocca al lupo!