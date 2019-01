Un rivenditore svela la possibile data di uscita di Metroid Prime 4

Sembra che un rivenditore della Repubblica Ceca (SuperGamer) possa aver svelato la possibile data di uscita di Metroid Prime 4 per Nintendo Switch, aggiornando nelle scorse ore i propri listini.

Il negozio in questione riporta il 29 novembre 2019 come data di lancio del gioco, calendario alla mano si tratta di un venerdì, giorno solitamente scelto da Nintendo e altri grandi publisher per la pubblicazione dei loro prodotti di punti. Se così fosse, Metroid Prime 4 arriverebbe giusto in tempo per la stagione natalizia, periodo in cui la casa di Kyoto lancia solitamente alcuni dei titoli più attesi, come capitato quest'anno con Pokemon Let's GO (16 novembre) e Super Smash Bros Ultimate (7 dicembre).

Metroid Prime 4 è stato annunciato con un logo all'E3 2017 per poi sparire dalle scene, sono in molti a credere che un reveal possa essere previsto per l'inizio di quest'anno, magari durante il tanto rumoreggiato (ma non ancora annunciato) Nintendo Direct di gennaio...