Un rumor non confermato suggerisce l'arrivo di un Pokémon Direct per domani

Stando ad un rumor non confermato,dovrebbe tenere un nuovo evento Direct nella giornata di domani, apparentemente incentrato sul nuovo gioco diin dirittura d'arrivo su Switch.

Per quanto privo di conferme, questa voce di corridoio, diffusa dall'utente Matt Hunt, era già stata anticipata da alcuni rumor e speculazioni giunti nel corso delle scorse settimane, secondo i quali la casa di Kyoto starebbe per l'appunto preparando un Pokémon Direct a sorpresa prima dell'arrivo dell'E3 2018 di Los Angeles. Del resto, un caso simile si è verificato di recente con il mini-Direct in cui è giunto, tra le altre cose, l'annuncio della versione remastered di Dark Souls.

Insomma, non abbiamo reali conferme su queste voci, ma l'attesa sarà breve: domani sapremo se Nintendo svelerà nuovi dettagli sul nuovo capitolo di Pokémon per Switch. Nell'attesa di conoscere dettagli ufficiali, c'è da tenere presente che alcuni rumor emersi di recente, diffusi da una fonte ritenuta affidabile, hanno parlato di un possibile reboot della serie, quindi con possibili cambiamenti al sistema di combattimento e alla struttura ludica in generale. Non ci resta che consigliarvi di rimanere sulle nostre pagine in attesa di eventuali novità.