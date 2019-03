Un sondaggio rivela qual è il miglior posto di Apex Legends per atterrare

Mentre sta per iniziare la prima stagione di Apex Legends, gli sviluppatori hanno lanciato un sondaggio sul videogame. L'atterraggio in un Battle Royale è una delle fasi più importanti per la buona riuscita di un match, per cui scegliere il posto in cui atterrare non è certo una decisione da prendere a cuor leggero.

Ogni giocatore però ha il proprio "Landing spot" preferito, a seconda del videogame di cui si parla, ed è da questo che devono aver spunto gli sviluppatori di Apex Legends, che sui loro canali social hanno recentemente lanciato un sondaggio per chiedere agli utenti proprio quale fosse il loro posto preferito nel gioco in cui iniziare la partita.

Ci sono crtamente aree più indicate rispetto ad altri, ma come è stato possibile notare anche dai risultati del sondaggio, molto cambia anche a seconda dell'approccio che il giocatore tende ad avere alla partita. C'è chi preferisce iniziare in sordina, magari raccattando quante più armi è possibile, e chi invece parte subito all'attacco.

La scelta finale alla fine si era ridotta a due nomi: Skull Town contro Bunker, con la prima, che aveva inizialmente battuto Bridges, Market e Artillery, che è risultata nettamente vincitrice per distacco, con il 67% delle preferenze rispetto al 33% del'altra finalista.

E voi, avete un posto preferito per atterrare nel Battle Royale di Respawn? Per saperne di più inoltre, date un'occhiata alla nostra recensione di Apex Legends.