Un Teaser Musicale anticipa il prossimo arrivo di Nuovi Contenuti per Celeste

Celeste è stata una rivelazione del 2018 videoludico. Il Titolo Indie ha infatti ottenuto importanti risultati, tra cui la candidatura a Game of the Year in occasione degli ultimi The game Awards, accanto a giochi quali Red Redemption 2 o God of War.

Come già anticipatovi, il successo di Celeste ha spinto il suo creatore, Matt Thorson, ad annunciare che il Team di Sviluppo avrebbe realizzato alcuni contenuti aggiuntivi per il Titolo. Attesi per il 2019, questi ultimi non dispongono ancora di una data pubblicazione precisa. L'Autore finora aveva infatti solamente reso noto che, purtroppo, non sarebbero stati pronti entro il 25 gennaio, data in cui Celeste festeggi il proprio primo anno dall'esordio.



Ora, però, l'account Twitter ufficiale del Gioco ci suggerisce che, dopotutto, potrebbe non mancare molto alla pubblicazione. Come potete verificare in calce, infatti, un recente cinguettio propone un breve Teaser Musicale, con il quale si comunica, tramite la classica dicitura "Coming Soon", che il Capitolo 9 "Farewell" arriverà "presto". Siete ansiosi di poterlo provare?



Ne approfittiamo per rammentare ai Lettori che tali contenuti saranno gratuiti su tutte le piattaforme su cui Celeste ha nel tempo fatto il proprio debutto. I nuovi livelli potranno inoltre essere percorsi in un unico senso. Non saranno presenti fragole, ma è prevista l'introduzione di nuovi oggetti/meccaniche. La recensione di Celeste, a cura di Marco Mottura, è ovviamente disponibile sulle pagine di Everyeye.