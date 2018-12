Un trailer di lancio esplosivo per Borderlands 2 VR

Borderlands 2 VR è ora disponibile per PlayStation VR: i giocatori possono virtualmente diventare Cacciatori della Volta, prendere 87 bazillioni di armi ed affrontare il più carismatico dittatore psicopatico della galassia, meglio conosciuto come Handsome Jack, per liberare Pandora dalla Hyperion Corporation.

Rallenta il tempo virtualmente

Usa la nuova abilità Slow‐Mo per preparare il tuo prossimo attacco! Inoltre, con il Teletrasporto, potrai muoverti su Pandora con la grazia di un Claptrap (se ne avesse).

Preparati virtualmente

Diventa un personaggio delle quattro classi giocabili: Sirena, Commando, Gunzerker e Assassino, ognuna con abilità e stili di combattimento unici!

Esperienza VR

Un'altra novità assoluta di Borderlands 2 VR è che per la prima volta potrete scorrazzare per il deserto come veri pirati della strada... in prima persona. In questo caso i controller vengono utilizzati per comandare il veicolo, mentre la torretta viene manovrata con il visore. Finalmente un modo semplice e sicuro per guidare senza prestare assolutamente attenzione alla strada! Godetevi il ruggito del motore, il paesaggio di Pandora e le budella spappolate sul parabrezza mentre fate strage di cattivi... dalla comodità di casa vostra!

Diventa virtualmente ricco

Spara e prendi il bottino con un’infinità di armi generate proceduralmente, ciascuna con le proprie capacità e modifiche. Usa shield, granate, reliquie, mod di classe e molto altro per ottenere la massima potenza e scatenare il caos!