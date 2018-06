Un tredicenne e un diciassettenne vincono il Fortnite Friday

Con rispettivamente 13 e 17 anni, "Mongraal" e "Domentos" due giocatori del Team Secret hanno vinto la sesta tappa del torneo di Fortnite (il cosiddetto Fortnite Friday) organizzato da KEEMSTAR e UMG Gaming.

Il Fortnite Friday è un evento gestito, come dicevamo, dal popolare YouTuber e presentatore di Drama Alert Daniel “KEEMSTAR” Keem e UMG.

La sesta tappa del Fortnite Friday ha presentato alcuni dei più grandi nomi del mondo videoludico e dei contenuti online, in particolare nella community di Fortnite.

Si sono presentati un certo numero di giocatori professionisti, appartenenti alle organizzazioni professionistiche più in vista, come i FaZe Clan, Team SoloMid, 100 Thieves e OpTic Gaming, oltre a YouTuber e streamer di Twitch come Ninja, Dr DisRespect e RiceGum. Questi, lo ricordiamo, hanno presenziato anche all'evento organizzato da Epic Games all'E3: il Fortnite Pro Am. I campioni della scorsa settimana, i FaZe “Tfue” e “Cloak”, sono stati eliminati dai giocatori di TSM: Myth e Hamlinz.

La coppia di ragazzini non ancora maggiorenni è riuscita a battere il Team Liquid e "Hogman" di compLexity Gaming per portare a casa il buon montepremi di $ 10.000. La squadra è emersa vincitrice eliminando anche un certo numero di giocatori di alto profilo tra cui Dr DisRespect, Jack "CouRage" di OpTic Gaming e Dunlop.