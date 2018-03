Un Tweet di Blizzard conferma l'arrivo di Diablo 3 su Nintendo Switch?

La scorsa settimana si è diffuso un rumor che voleva Diablo III in arrivo su, ad ogginon ha confermato nulla a riguardo ma un recente Tweet della compagnia ha messo in allerta gli utenti più attenti...

Un Tweet del 28 febbraio è salito in queste ore agli onori della cronaca poichè fortmente collegato con i rumor che vogliono Diablo 3 in arrivo su Switch. Nella GIF in questione vediamo una lampada notturna di Diablo che viene accesa e spenta producendo un suono onomatopeico simile a "Switch"... proprio da qui l'associazione con la console Nintendo.

Al momento, ribadiamo, nessuna conferma ufficiale da parte di Blizzard, non è escluso che la compagnia stia aspettando il momento giusto per l'annuncio, così come è probabile che il rumor possa essere falso. Restiamo in attesa di saperne di più su Diablo III per Nintendo Switch.