Un'università dell'Ohio offre una borsa di studio ai giocatori eSport di Fortnite

L'Università di Ashland, in Ohio, ha annunciato di aver accolto Fortnite all'interno del suo programma eSport universitario, che comincerà le competizioni entro quest'anno.

La scuola ha dichiarato che sarà la prima in tutto il paese ad inserire il gioco di Epic Games nel suo roster. Gli altri titoli in cui competerà sono League of Legends, Overwatch, Counter Strike: Global Offensive e Rocket League. Il coach Josh Buchanan ha dichiarato: "Fortnite piace sia all'utenza hardcore che a quella casual. Siamo davvero felici di mettere questo programma a disposizione dei giocatori che vogliono dare prova della loro abilità in un contesto competitivo. L'impianto di gioco di Fortnite stimola i giocatori ad essere creativi, innovare e dare prova del livello di padronanza delle proprie abilità".

L'Università di Ashland ha lanciato questo programma nel febbraio di quest'anno, quando venne ingaggiato il coach. Buchanan ha oltre 5 anni di esperienza nel settore e si trova al 40° posto della classifica statunitense di StarCraft 2, gioco per il quale lavora anche come coach freelance e caster.

L'università offre una borsa di studio ai giocatori interessati - che mostreranno di possedere i requisiti giusti - che può arrivare fino ad un massimo di 4000 dollari mensili. L'esatto ammontare della borsa dipende dall'abilità del giocatore. A quanto pare, Fortnite sta cominciando a farsi largo anche nel settore degli eSport. Cosa ne pensate al riguardo?