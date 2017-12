Un uomo batte il fidanzato della figlia a Guilty Gear e lo considera indegno della ragazza

In Giappone è successo un fatto molto curioso che sicuramente vi strapperà qualche sorriso: un padre è stato cacciato di casa dopo aver sconfitto il fidanzato della figlia a. L'uomo non lo considerava degno della ragazza.

La vicenda è stata raccontata su Twitter dall'utente @buppa_stone, il padre della ragazza in persona. Quando la figlia ha portato il suo fidanzato in casa, l'uomo ha iniziato a parlare con il ragazzo venendo a conoscenza dell'interesse comune per i picchiaduro.

Il padre ha dunque accettato di sfidare il fidanzato della figlia a Guilty Gear, postando in diretta una serie di tweet dal tono umoristico come il seguente: "Questo ragazzino ha detto che vuole sfidarmi a Guilty Gear. Ora gliela farò vedere. Adesso sono nascosto in bagno, ma sto per dargli una bella lezione. Oh, e visto che giocatori come lui che usano personaggi come Slayer sono delle merde, non gliela farò passare liscia."

Dopo aver vinto per 10 incontri a 6, con un tono fra il serio e il divertito, l'uomo ha iniziato ad accusare il ragazzo di non essere degno di sua figlia. L'uomo, divenuto a un certo punto davvero insopportabile, è stato cacciato di casa con il divieto di partecipare alla cena. Calmate le acque e rientrato nell'abitazione, tuttavia, il padre non ha cambiato idea: un ragazzo così incapace nei picchiaduro non dovrebbe stare insieme a sua figlia...

Una faccenda davvero divertente e curiosa, evidentemente esasperata nei toni del racconto. A voi è mai capitato qualcosa del genere? O forse può succedere solo in Giappone? Fatecelo sapere nei commenti.