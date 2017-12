Un uomo ha speso 16 mila dollari in microtransazioni su Final Fantasy: Brave Exvius

Un giocatore diha raccontato di aver speso quasiin microtransazioni, cadendo preda di un comportamento ossessivo compulsivo che lo ha portato a prosciugare i fondi della propria carta di credito. Venuta a conoscenza del fatto, la moglie ha chiesto il divorzio.

Firmatosi con il nickname di Nothing024 su Reddit, l'uomo ha raccontato della drammatica esperienza vissuta con le microtransazioni di Final Fantasy: Brave Exvius, gioco free-to-play pubblicato lo scorso giugno 2016 sui dispositivi iOS e Android.

Tutto iniziò con la missione "Expedition into the Abyss", quando l'utente decise di investire i suoi primi 20 dollari per portare a termine l'incarico. A distanza di pochi mesi, i 20 dollari si sono trasformati in 99 dollari per ottenere le ricompense della missione "The Crystal Tower", fino a raggiungere la bellezza di 700 dollari spesi per la missione "Big Bridge".

Man mano che passava il tempo, insomma, gli acquisti in-app si facevano sempre più compulsivi, tant'è che l'uomo arrivò a spendere la bellezza di 1500 dollari in occasione del proprio compleanno. Lo scorso 7 dicembre, però, la moglie è venuta a conoscenza di tutto tentando di utilizzare la carta di credito del marito, cosa che l'ha portata a scoprire un buco di 15.800 dollari spesi in microtransazioni.

Come è facile immaginare, la famiglia è rimasta incredula di fronte all'accaduto, con la moglie che ha deciso di richiedere il divorzio dal marito. Senza entrare nel merito delle questioni familiari, tuttavia, appare evidente come l'uomo sia caduto vittima di un'autentica forma di dipendenza.

A tal proposito, l'argomento relativo al gioco d'azzardo e alle microtrasazioni rimane un tema molto attuale: proprio pochi giorni fa, l'avvocato Chris Lee ha voluto esprimere il proprio punto di vista sulla questione, dichiarandosi favorevole a mettere le microtransazioni sullo stesso piano del gioco d'azzardo. Voi cosa ne pensate di questa faccenda?