Un utente ha acquistato tutti i giochi retail attualmente disponibili su Nintendo Switch

Per celebrare il primo anniversario di Nintendo Switch (la console debuttava sul mercato proprio un anno fa, il 3 marzo 2017), un utente ha mostrato la propria collezione comprendente tutti i giochi retail usciti finora sulla console ibrida.

La foto riportata in calce alla notizia parla chiaro: la collezione di cui stiamo parlando comprende ben 92 giochi, vale a dire tutti i titoli in formato retail usciti fino a questo momento su Nintendo Switch dal giorno del lancio. Una visione d'insieme che può ricordarci l'eccellente primo anno di vita della console, con esclusive di grande spessore come The Legend of Zelda: Breath of the Wild (che a sua volta celebra il primo anniversario), Super Mario Odyssey e Xenoblade Chronicles 2, senza dimenticare i giochi multipiattaforma del calibro di DOOM e The Elder Scrolls V: Skyrim.

Quale di questi titoli per Switch, invece, avete nella vostra collezione?