Un utente di Anthem accusa: il loot non serve a niente?

Ancora difficoltà per l'ultima fatica di BioWare: un utente, in un lunghissimo post di Reddit, ha cercato di spiegare utilizzando calcoli matematici ed esempi pratici, l'esistenza di un bug piuttosto grave nel gioco, ipotizzando addirittura che il loot di Anthem sia praticamente inutile.

Stando all'utente noto come TemperHoof infatti, che dice di averci impiegato "diverse notti insonne e un numero infinito di schermate di caricamento", la patch 1.0.3 di Anthem ha "rotto il gioco", introducendo una sorta di moltiplicatore arbitrario per i danni, che non tiene conto del proprio Power Level o Power Score e non ha relazioni con il proprio equipaggiamento.

In alcuni casi, sempre stando ai calcoli di cui sopra, un giocatore che utilizza semplicemente un'arma con un alto Power Score ma senza utilizzare parti di armatura, riesce a fare più danni di uno di più alto livello e con un tipo di armatura decisamente più elevato. Questo perché il gioco, per calcolare la potenza di fuoco di un giocatore, fa una media tra gli oggetti equipaggiati ma senza tenere conto di quanti se ne equipaggiano. Potete consultare l'elenco dei calcoli effettuati dall'utente, direttamente tramite il suo post di Reddit.

Si tratta di un errore decisamente grossolano, e non è neanche il primo scoperto sul popolare videogame: ricorderete il bug di Anthem secondo cui l'arma base del gioco facesse più danni di tutte le altre.

Anche in questo caso il community manager del gioco, Jesse "Darokaz" Anderson, ha promesso che la situazione sarà risolta nella prossima patch. La software house dunque sarebbe già a conoscenza del problema, e dovrebbe intervenire a breve, modificando il sistema di calcolo del gioco, che terrà conto degli slot sbloccati dal giocatore, piuttosto che semplicmente degli oggetti equipaggiati.