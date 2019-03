Un utente ha creato l'anime opening di Apex Legends, ed è bellissima

Molto spesso gli appassionati di videogame sono anche grandi amanti degli anime, ma quando le due cose si combinano, a parte poche eccezioni, non sempre i risultati sono eccellenti. In questo caso invece, l'anime opening di Apex Legends creata da un fan del gioco è qualcosa di spettacolare.

L'utente di Twitter nonché filmmaker e video editor noto come Aiden Phan, ha infatti realizzato un video preso dal trailer di lancio di Apex Legends, montato insieme alla canzone Shin Sekai del gruppo rock giapponese Hello Sleepwalkers, e il risultato come potete vedere stesso nel video in calce alla news, è davvero divertente e impressionante, considerando quanto bene stiano insieme il ritmo del pezzo con le animazioni.

Se n'è accorto anche il social media manager di Respawn, che ha infatti retweettato il video con l'account ufficiale del gioco, definendolo "fantastico".

Intanto il popolare Battle Royale di Respawn pubblicato da Electronic Arts si trova al centro di una polemica, vista la voce trapelata nei giorni scorsi secondo cui la stessa EA avrebbe pagato a Ninja un milione di dollari per promuovere Apex Legends.

Per farvi un'idea del nuovo gioco degli autori di Titanfall a prescindere dalle polemiche invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Apex Legends.