Un utente ha realizzato un cabinato artigianale di Cuphead

Xiubeda , un utente di Reddit appassionato di giochi arcade, ha deciso di creare un cabinato artigianale di, l'apprezzatissimo platform run 'n gun di Studio MDHR. Se siete curiosi di vedere in azione il risultato finale, vi basta dare un'occhiata al filmato proposto in cima alla notizia.

A livello di meccaniche e grado di sfida, del resto, non sono poche le affinità che si possono notare fra Cuphead e alcuni capisaldi dell'era arcade come Mega Man, Contra e Metal Slug. Vuoi per la nostalgia delle sale giochi, vuoi per la volontà di omaggiare il capolavoro di Studio MDHR, Xiubeda ha ben deciso di dedicare un vero e proprio cabinato arcade a Cuphead: potete vederlo in azione nel video (riportato in alto) e nell'immagine proposta in basso. Non vi piacerebbe averne uno in casa?

A proposito di omaggi al platform run 'n gun di Studio MDHR, poche ore fa vi abbiamo segnalato un bellissimo corto animato fan made intitolato Cupsouls, in cui viene immaginato un ipotetico cross-over tra Dark Souls e Cuphead.