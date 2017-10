Un utente ha ricreato la demo di P.T. all'interno di Lego Worlds

Giusto in tempo per, un utente (Bearly Regal) è riuscito a ricreare la demo diall'interno di. Considerando che il lavoro è stato completato in circa 12 ore, il risultato può considerarsi davvero degno di nota: potete vederlo voi stessi nel filmato proposto in cima alla notizia.

Dal momento che LEGO Worlds non permette di condividere i livelli con gli altri utenti, non c'è alcun modo per giocare in prima persona con la creazione di Bearly Regal. In alternativa, prendendo spunto dall'ottimo lavoro svolto dall'utente, potreste provare a creare la vostra versione di P.T. all'interno di LEGO Worlds.

Cosa ne pensate del risultato finale?