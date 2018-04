Un video di Gears of War 2 Ultimate Edition trapela sul web: annuncio in arrivo?

A ottobre saranno passati dieci anni dall'uscita di Gears of War 2 e non è escluso che Microsoft voglia festeggiare questa ricorrenza. Come? Lanciando Gears of War 2 Ultimate Edition probabilmente, riedizione aggiornata del titolo uscito nel lontano 2008 su Xbox 360.

Su YouTube è comparso nelle scorse ore un video che mostra la schermata del titolo di una presunta Closed Beta di Gears of War 2 Ultimate Edition, titolo mai annunciato ufficialmente dalla casa di Redmond. Anche la riedizione Gears of War Ultimate Edition venne inizialmente "leakata" su YouTube a metà aprile mentre l'annuncio ufficiale è avvenuto alla fine del mese.

Che l'iter sia destinato a ripetersi anche in questo caso? Al momento non ci sono certezze riguardo l'autenticità del video, dunque vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni in attesa di maggiori conferme. Vi piacerebbe vedere Gears of War 2 Ultimate Edition su Xbox One e PC a fine anno? Che sia questo uno dei grandi annunci di Microsoft per l'E3 2018?