Un video mette a confronto la versione originale di Resident Evil 2 con il remake

Nel giorno di lancio della demo di Resident Evil 2 lo YouTuber Cycu1 ha pubblicato un video che mette a confronto la versione originale del survival horror Capcom con il remake in arrivo a fine gennaio.

Il video (della durata di 26 minuti) mostra l'intera 1-Shot Demo a confronto con l'originale Resident Evil 2 del 1998, l'autore del filmato premette che durante il montaggio ha utilizzato sequenze di gameplay "puro" per questo le scene non risultano sincronizzate tra loro, inoltre lo YouTuber si scusa per la non eccelsa risoluzione del filmato.

Un confronto che certamente poco indicativo, considerando che dal lancio del gioco sono passati 21 anni, ma che tuttavia lascia percepire il notevole impegno produttivo profuso da Capcom nella realizzazione del remake di uno dei più acclamati giochi horror di sempre.

Resident Evil 2 1-Shot Demo è ora disponibile per il download, il gioco completo uscirà il 25 gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One.