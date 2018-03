Un video mostra come sarebbe stato P.T. se fosse uscito su PlayStation 1

Come sarebbe apparso P.T. , il celebre playable teaser di, se fosse uscito nel 1998? Lo youtuber 98DEMAKE ha provato a immaginarselo con la veste grafica di un gioco per la prima PlayStation: il risultato finale è visibile nel video riportato in cima alla notizia.

L'originale P.T. venne pubblicato nell'agosto 2014 sul PlayStation Store, rivelandosi un teaser interattivo di Silent Hills, progetto frutto di una collaborazione tra Hideo Kojima, Guilermo del Toro e Norman Reedus purtroppo mai andata in porto (il gioco è stato cancellato da Konami nella primavera del 2015 e la demo è stata definitivamente rimossa dallo store).

Nonostante la sua brevità, però, P.T. è riuscito a diventare un fenomeno di culto grazie ai suoi espedienti horror di grande efficacia. Basti pensare che ancora oggi, a distanza di quasi quattro anni, i fan continuano a omaggiare il playable teaser di Silent Hills con remake e nuovi prototipi.

A questi si aggiunge il recente video di 98DEMAKE, in cui possiamo vedere come sarebbe stato P.T. se fosse uscito ai tempi della prima PlayStation. Il risultato è molto interessante, con una veste grafica che sembra ricordare molto da vicino i classici survival horror dell'epoca. Cosa ne pensate?