Un video mostra DOOM Eternal su Google Stadia a 4K e 60fps

Durante l'evento di presentazione di Google Stadia, ID Software ha annunciato che DOOM Eternal sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Big G, rivelando la presenza di una demo registrata alla GDC 2019, ripresa in video da GameSpot USA.

La clip che trovate in apertura della notizia permette di vedere DOOM Eternal in azione su Google Stadia con risoluzione 4K/60 fps e supporto HDR. DOOM Eternal sarà giocabile su tutti i dispositivi compatibili con Stadia, dunque non solo su PC Desktop e Notebook ma anche su smartphone, tablet e Smart TV.

Confermato anche il supporto per il Controller di Stadia, durante la presentazione del servizio Marty Stratton di ID Software ha inoltre rivelato che il porting per la piattaforma di Google ha richiesto solamente poche settimane, al momento non è chiaro se il gioco uscirà su Stadia in contemporanea con le versioni PC, PS4, Xbox One e Switch o se arriverà in un secondo momento.

DOOM Eternal è atteso genericamente nel corso del 2019 su tutte le piattaforme citate, maggiori dettagli sul progetto dovrebbero arrivare durante l'E3 (la conferenza Bethesda è fissata per lunedì 10 giugno alle 02:30 del mattino) ed al QuakeCon di agosto.