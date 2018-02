Un video mostra l'emulatore Final Burn Alpha in azione su Nintendo Switch

Un gruppo di hacker sembra essere riuscito a far girare l'emulatoresu Nintendo Switch sfruttando un Launcher e un bug del firmware 3.0 della console, corretto con gli ultimi aggiornamenti.

Nello specifico, tramite Final Burn Alpha è stato possibile far girare su Switch titoli arcade come Cadillacs and Dinosaurs, Snow Bros e Shock Troopers 2nd Squad, oltre ad una rudimentale versione emulata del primo Quake.

La notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming e dell'emulazione, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la nostra redazione condanna in ogni sua forma.