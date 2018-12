Un video per i modellini di astronavi della flotta spaziale di Starlink Battle for Atlas

Come saprete le astronavi di Starlink sono atterrate da qualche settimana nella redazione di Everyeye, vi abbiamo mostrato i video dedicati ai modellini di Zenith, Pulse, Lance, Neptune e Cerberus, adesso è il momento di vederli in azione tutti insieme!

Realizzati con una buona qualità costruttiva e una attenzione ai dettagli di alto livello, le navicelle di Starlink Battle for Atlas hanno tutte le carte in regola per conquistare il pubblico e in particolar modo per far breccia nel cuore dei giovanissimi. Con l'avvicinarsi delle festività di fine anno, Starlink Battle for Atlas e i singoli modellini potrebbero essere una buona idea regalo per Natale, quale miglior occasione per avvicinarsi al mondo dei Toys to Life?

Di seguito, tutti i singoli video dedicati ai modellini delle astronavi di Starlink Battle for Atlas:

Ricordiamo che lo Starter Pack di Starlink Battle for Atlas è in vendita su Amazon al prezzo di 39.99 euro su PS4 e Nintendo Switch, 49.99 euro in versione Xbox One. La versione per la console Nintendo include modellini e contenuti a tema Star Fox, tra cui la navicella Arwing con scafo modulare e due ali corazzate, dotate di cannoni laser e sistema di ricarica integrato, i piloti Fox McCloud e Mason Rana, le armi Flamethrower e Frost Barrage e una missione Staf Fox esclusiva.