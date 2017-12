Un video promozionale mostra i titoli Nintendo Wii giocabili su Nvidia Shield in Cina

Qualche settimana fa vi parlammo dell'arrivo di alcuni giochi persu dispositivi. La partnership tra le due società, tuttavia, è limitata al solo mercato cinese.

Nelle scorse ore è apparso in rete un nuovo video promozionale (che trovate in apertura di notizia), che ci permette di dare un'occhiata ai primi titoli che possono essere giocati: New Super Mario Bros Wii, The Legend Of Zelda: Twilight Princess e Punch-Out. Sono a tutti gli effetti delle riedizioni, che stando a quanto dichiarato girano a 1080p con lo stesso framerate delle versioni originali. In futuro, inoltre, si uniranno al catalogo anche Super Mario Galaxy e i giochi dell'era GameCube.

Al momento non c'è alcun piano per estendere quest'iniziativa anche in Occidente, che ha fin da subito stuzzicato la curiosità e l'immaginazione dei fan della grande N. Sia per l'allettante possibilità di poter rigiocare ai capolavori dell'era Wii in una nuova veste, sia perché Nvidia Shield e Nintendo Switch hanno un'architettura molto simile. Il passo verso la console ibrida potrebbe essere molto breve.