Un video ricrea Craxy Taxi in PlayerUnknown's Battlegrounds

Lo youtuber Kiro-GX ha pubblicato un nuovo video fan-made di PlayerUnknown's Battlegrounds , con tanto di telecamera, musiche, effetti sonori e interfaccia ispirati a. Il risultato è di quelli esilaranti.

Usare i veicoli in PlayerUnknown's Battlegrounds può avere la sua utilità, soprattutto quando bisogna allontanarsi in fretta dalle zone rosse, ma chi avrebbe mai immaginato di improvvisarsi un tassista nel bel mezzo di un Battle Royale? Come potete vedere nel video riportato in cima alla notizia, Kiro-GX ha realizzato la perfetta fusione fra PUBG e Crazy Taxi, con tanto di musiche, commentatore e punteggio a fine tragitto, mantenendo addiruttura l'aspect ratio 4:3 del gioco originale.

Un lavoro curato nei piccoli particolari che potrà strappare qualche sorriso ai giocatori di PlayerUnknown's Battlegrounds e ai fan di Crazy Taxi. Cosa ne pensate?