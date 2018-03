Un volantino conferma l'esistenza del videogioco LEGO Gli Incredibili, in arrivo nel 2018

I primi rumor erano trapelati a gennaio ma adesso sembra ufficiale: un volantino presente nei nuovi set di costruzioni del produttore danese ha svelato l'esistenza del videogioco LEGO Gli Incredibili , basato sull'omonimo film

Oltre al volantino diffuso da AllGamesDelta non ci sono altri dettagli in merito poichè WB Games e TT Games non hanno ancora annunciato ufficialmente LEGO Gli Incredibili. Secondo quanto riportato, il gioco sarà disponibile nel corso del 2018 su PlayStation 4, Xbox One, PC Windows e Nintendo Switch.

LEGO e WB Games inoltre sarebbero al lavoro anche su un nuovo gioco intitolato LEGO DC Supervillains, con protagonisti personaggi come Joker, Harley Quinn, Lex Luthor e gli altri supercattivi dell'universo DC Comics.