Una canzone della colonna sonora di Kingdom Hearts è stata campionata da Eminem

Venerdì scorso a sorpresa il rapper Eminem ha pubblicato un nuovo album, Kamikaze, accolto positivamente da pubblico e critica. Come segnalato da Kotaku, il disco contiene anche un campionamento di un brano della colonna sonora di Kingdom Hearts.

La canzone in questione è Simple and Clean di Utada Hikaru, un brano molto popolare apparso in titoli come Kingdom Hearts, Kingdom Hearts Chain of Memories, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Kingdom Hearts Re:coded e Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Il rapper Eminem ha campionato il pezzo e lo ha usato nella canzone Good Guy, come confermato ai microfoni di Rolling Stone:

"Kamikaze è il mio videogioco personale. Kingdom Hearts è un gioco di ruolo giapponese e il brano che ho campionato fa parte della colonna sonora. E' una delle canzoni più belle che abbia mai ascoltato, è stata tagliata e modificata ma vedo che i fan hanno riconosciuto subito il sample utilizzato..."

Cosa ne pensate di questa mossa di Eminem? Il rapper americano ha voluto rendere omaggio ad una delle saghe di JRPG più famose di sempre, pronta a tornare con Kingdom Hearts 3 in uscita il 29 gennaio 2019 su PlayStation 4 e Xbox One.