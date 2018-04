Una cartuccia di Sonic 2 è stata venduta a marzo negli USA entrando nella classifica NPD

L'analista di NPD Mat Piscatella si è detto stupito di aver trovato Sonic the Hedgehog 2 per Game Gear nelle classifiche NPD di marzo 2018 relative alle vendite retail negli Stati Uniti. Una copia del gioco è stata venduta in un negozio del Nord America, permettendo al titolo di entrare in classifica...

Ovviamente non parliamo di una vendita effettuata su mercatini, forum online, eBay o siti di acquisti e scambio retrogaming, bensì di una cartuccia del tutto nuova acquistata regolarmente in un negozio, come se fossimo effettivamente nel 1992. Tanto è bastato per far entrare Sonic the Hedgehog 2 per Game Gear nella classifica retail di NPD per il mese di marzo.

Mat Piscatella ha lanciato varie ipotesi in merito, la più probabile è che il gioco facesse in realtà parte degli stock di Toys 'R Us, la famosa catena di giocattoli che ha dichiarato fallimento a inizio anno. Il prodotto risultava probabilmente ancora nei listini di un negozio del gruppo, da qui la possibilità per NPD di tracciarne le vendite.

Piscatella, da parte sua, si è detto interessato a saperne di più e farà di tutto per trovare il misterioso compratore di Sonic 2 per Game Gear.