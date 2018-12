Una collaborazione con Assassin's Creed in arrivo per For Honor?

For Honor, gioco di Ubisoft esordito nel 2017, continua ad aggiornarsi. Dopo l'espansione Marching Fire, For Honor inaugurerà presto una terza stagione, L'Anno del Messaggero. Ma le novità non sembrano finite!

L'account Twitter ufficiale del gioco ha infatti recentemente pubblicato un cinguettio decisamente interessante. Quest'ultimo sembra aprire la strada ad una futura collaborazione tra For Honor ed Assassin's Creed. Al testo del Tweet, "Nulla è reale, ogni cosa è permessa", è infatti allegata una breve clip, della durata di soli pochi secondi, ma ricca di significato. Al suo interno fa infatti la sua comparsa un simbolo che gli appassionati della Saga degli Assassini non faticheranno a ricondurre al Logo Abstergo. Il teaser si chiude con queste parole: "Reveal completo il 20 dicembre alle 12 PM EST durante il Warrior's Den Livestream". L'orario indicato corrisponde in Italia alle ore 18:00 di Giovedì 20 dicembre: potremo dunque saperne di più in brevissimo tempo.



L'indizio fornito dall'account Twitter di For Honor sembra comunque difficilmente fraintendibile, tanto più che, come potete verificare in calce a questa news, è stato immediatamente commentato dall'account Twitter ufficiale della stessa Ubisoft. La Software House è stata avara di parole, ma il contenuto del commento non può che far aumentare i sospetti! Non resta dunque che attendere le prossime 24 ore per scoprire cosa bolle effettivamente in pentola in casa Ubisoft.