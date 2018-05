Una compagnia canadese lavora al merchandising di The Elder Scrolls 6: novità in arrivo?

Una agenzia di comunicazione e marketing canadese specializzata in giochi e giocattoli ha rivelato in un documento l'esistenza di merchandising legato a The Elder Scrolls 6, il nuovo e non ancora annunciato sesto episodio della serie Bethesda.

Le slide in questione parlano semplicemente di prodotti non meglio specificati legati a "Elder Scrolls 6", il cui lancio viene indicato per aprile, non è chiaro se il riferimento sia all'anno corrente oppure al 2019. Ad oggi non abbiamo avuto indicazioni di alcun tipo riguardo l'arrivo di merchandising sul gioco e anche la stessa esistenza di The Elder Scrolls VI è avvolta nel mistero poichè Bethesda non ha mai annunciato ufficialmente il nuovo episodio della serie TES.

Che The Elder Scrolls 6 possa essere annunciato all'E3 2018, con uscita prevista nei primi mesi del prossimo anno? Non ci resta che attendere lunedì 11 giugno alle 03:30, orario della conferenza Bethesda, per saperne di più...