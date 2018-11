Una demo di Resident Evil 2 potrebbe uscire a dicembre?

Secondo alcuni rumor, una demo giocabile di Resident Evil 2 Remake potrebbe uscire a dicembre, con un mese di anticipo rispetto al lancio del gioco completo previsto per il 25 gennaio 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L'insider Anthony_Robert ha diffuso alcune immagini su Twitter che fanno riferimento ad una demo di Resident Evil 2, apparentemente con la possibilità di giocare con Claire e Leon. La gola profonda ha poi cancellato tutto, non è facile dunque capire con certezza se si tratti di un leak o magari di un falso creato ad arte.

In passato, Capcom ha pubblicato una demo di Resident Evil VII Biohazard prima del lancio, aggiornandola più volte con nuovi contenuti, non è escluso che una strategia simile possa essere ripetuta anche per Resident Evil 2. Ne sapremo di più il prossimo mese, magari durante i Game Awards di dicembre...