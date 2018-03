Una demo di Spyro the Dragon avvistata nelle linee di codice di Crash N.Sane Trilogy

Nelle linee di codice di, il fortunato pacchetto di remastered plus didisponibile su PlayStation 4, sono stati avvistati dei sospetti riferimenti ad una demo di

La scoperta è stata fatta dal dataminer BetaM, che ha poi riportato la notizia sul suo profilo Twitter. A parte questa linea di codice, non abbiamo altre prove concrete, ma, prendendo in considerazione tutti gli indizi giuntici fino ad oggi (fra rumor recenti e tracce lasciate da Activision e Vicarious Visions in passato), appare sempre più probabile che Spyro the Dragon riceverà lo stesso trattamento riservato a Crash.

La cosa appare ancora più plausibile se teniamo in conto che dovrebbero essere gli stessi sviluppatori di Vicarious Visions ad occuparsi della trilogia rimasterizzata (o rifatta) dedicata a Spyro, comprensiva, secondo le indiscrezioni, dei seguenti capitoli: "Spyro the Dragon, Ripto's Rage!", e "Year of the Dragon". Il pacchetto dovrebbe presentare, oltre ad rifacimento grafico simile a quanto visto con Crash, anche nuove animazioni e asset, un nuovo sistema di illuminazione, scene cinematiche inedite, la soundtrack rimasterizzata, e un nuovo sistema di salvataggio.

Stando ai rumor, l'annuncio di Spyro the Dragon Trilogy Remaster arriverà nel mese di marzo, con pubblicazione programmata entro settembre 2018 in esclusiva temporale per PlayStation 4 (e supporto a PS4 Pro).