Una frase di Rare pubblicata su Twitter fa sognare i giocatori: Perfect Dark all'E3 2018?

Nelle scorse ore un utente ha pubblicato su Twitter la foto di un vecchio paio di pantaloni corti a tema Perfect Dark. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la risposta di Rare ha subito dato adito a speculazioni sul forum di ResetERA...

Alla foto, Rare risponde con un educatissimo "giusto in tempo.... tra poco sarà estate", apparentemente solo una risposta cordiale ma sono in molti ad aver letto in queste parole un possibile rimando alla presentazione del nuovo Perfect Dark, che potrebbe avvenire con un teaser all'E3 di giugno e in versione giocabile alla Gamescom di agosto, da qui il riferimento all'estate...

Si tratta ovviamente solamente di una speculazione basata su niente di certo, è pur vero però che nei mesi scorsi un insider (lo stesso che ha svelato l'esistenza di Forza Horizon 4 e del nuovo Fable) ha rivelato che un Perfect Dark in terza persona è in fase di sviluppo negli studi di Rare con il supporto di The Coalition e altri team interni di Microsoft. Per il momento, nessuna conferma dai diretti interessati.