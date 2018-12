Una Giacca a Tema Cyberpunk 2077...per celebrare i 10 anni di Lavoro in CD Projekt Red!

Cyberpunk 2077 è al centro delle attività di sviluppo di CD Projekt Red. Tuttavia, per quanto impegnato, sembra che il Team della Software House non si sia scordato di celebrar un importante traguardo lavorativo di un proprio membro.

Al centro di questa simpatica news troviamo Mateusz Tomaszkiewicz, sviluppatore di CD Projekt Red attualmente al lavoro su Cyberpunk 2077 in qualità di Quest Director. L'uomo ha recentemente festeggiato il proprio decimo anno di lavoro all'interno della Software House. Per questo importante traguardo, Tomaszkiewicz ha ricevuto un dono davvero speciale, tanto da spingerlo a mostrarlo sui social network.

Sull'account Twitter dello Sviluppatore è infatti comparso un interessante cinguettio, nel quale Tomaszkiewicz sfoggia il regalo in questione: una fedele riproduzione della giacca indossata dal protagonista del Trailer di Cyberpunk 2077 mostrato dalla Software House in occasione dell'E3 2018! Allegato al Tweet, che potete osservare come di consueto in calce a questa news, sono visibili alcune immagini dell'esclusivo indumento. Da ammirare sicuramente la cura per i dettagli: nella fodera interna è infatti cucita una targa che ricorda i dieci anni di Tomaszkiewicz nel Team.



Dietro richiesta degli utenti, lo sviluppatore ha successivamente pubblicato ulteriori foto di questa speciale giacca, anch'esse visibili in calce alla news. Che ne dite, piacerebbe anche a voi poterla indossare?