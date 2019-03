Una misteriosa 'Castlevania Anniversary Collection' è stata classificata in Australia

La Saga videoludica di Castlevania vanta numerosi episodi ed occupa un posto decisamente speciale all'interno dei cuori di molti videogiocatori, i quali saranno probabilmente incuriositi nell'apprendere che una misteriosa "Castlevania Anniversary Collection" è stata recentemente oggetto di avvistamento.

Una scheda dedicata ad un Gioco con questo esatto Titolo è infatti presente all'interno del database dell'ente di classificazione australiano. Al suo interno, Castlevania Anniversary Collection viene indicato come Titolo multipiattaforma. La data di classificazione riportata è quella odierna, martedì 12 marzo 2019 mentre alle voci Autore e Publisher figurano rispettivamente Konami e Konami Digital Entertainment. La scheda segnala inoltre la presenza nel prodotto di tematiche fantasy e di violenza.

Oltre a questi pochi dettagli, non è ad ora possibile ricavare ulteriori informazioni precise. La Saga videoludica celebra quest'anno il suo trentatreesimo anniversario: il primo "Castlevania" è stato infatti pubblicato in Giappone nel corso dell'ormai lontano 1986. L'IP è stata recentemente oggetto di una trasposizione animata, intitolata Castlevania e attualmente disponibile all'interno del catalogo Netflix. Ricordiamo ai Lettori e alle Lettrici che, ad ora, alcuna "Castlevania Anniversay Collection" è stata annunciata da Konami. Per avere eventuali conferme ufficiali in merito non resta dunque che attendere ulteriori informazioni in merito da parte della Software House.