Una mod per Dragon Ball FighterZ trasforma Broly in SS4

Nel caso in cui pensiate chenon sia già abbastanza forte nella versione base, vi segnaliamo questa mod che porta il Super Sayan della Leggenda a trasformarsi in Super Saiyan di quarto livello. Un vero e proprio incubo per i vostri avversari in, un guerriero contro cui non funzionerebbe nessun button smashing.

Quando ad un gioco viene affiancato il supporto per le mod, la sua longevità diventa pressoché infinita. Molto però dipende dalla qualità e dalla quantità dei contenuti prodotti, ma date queste premesse pare che i modder legati a Dragon Ball FighterZ stiano facendo un ottimo lavoro.

Dopo l'arrivo con un DLC ufficiale di Broly e Bardak, la community che sta dietro al gioco non si è accontentata ed ha elaborato subito una fantastica mod che permette a Broly di trasformarsi in Super Saiyan 4. Si, avete capito bene: il Super Saiyan della Leggenda al quarto livello di potenza!

Lo potete vedere in azione nel video che vi proponiamo ad inizio articolo, in cui si scontrano un potentissimo Broly Super Saiyan 4 contro un Goku Super Saiyan God.

E voi che ne pensate di questa mod? Quali altri personaggi vorreste vedere arrivare nel roster del gioco, sia tramite DLC che con una semplice mod?